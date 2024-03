Gru perde il carico e travolge un operaio in un cantiere a Fidenza | morto il 51enne Vasile Tofan

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Undi 51 anni èmercoledì 27 marzo a, in provincia di Parma, mentre era al lavoro neldi una scuola in via Torriceli. L'uomo si chiamava. Secondo una prima ricostruzione, stava manovrando una gru quando all'improvviso ilsi è staccato e lo ha travolto. Indagano sull'incidente Carabinieri e Medicina del Lavoro.

Nikki Haley perde l’appoggio di uno dei più importanti gruppi conservatori per le elezioni USA 2024 . L’annuncio arriva dopo la quarta sconfitta consecutiva alle primarie repubblicane contro l’ex ... (periodicodaily)

L' anello di diamanti sembrava perso per sempre, una veretta da 6mila euro . La moglie si era accorta di non averlo più con se dopo essere stata al supermercato. Così, il marito ha deciso di ... (today)

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto oggi, 27 marzo, a Fidenza (Parma). La vittima aveva 51 anni e lavorava in un cantiere per l'adeguamento sismico della scuola Collodi. I ... (today)

La gru perde il carico, morto un operaio di 51 anni - Ancora un infortunio mortale sul lavoro. L'ennesimo lavoratore a perdere la vita è un operaio di 51 anni, Vasile Tofan. Non è sopravvissuto a un incidente nel cantiere della scuola Collodi in via Torr ...rainews

Operaio di 50 anni muore nel cantiere di una scuola a Fidenza - Un operaio di 50 anni, Vasile Tofan, è morto oggi a Fidenza (Parma) mentre era al lavoro nel cantiere di una scuola in via Torriceli. Una gru ha perso il carico che ha travolto il dipendente della ...parma.repubblica

Incidente sul lavoro a Fidenza, gru perde il carico e travolge uccidendo un operaio - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro a Fidenza (Parma), in un cantiere per adeguamento sismico della scuola Collodi.blitzquotidiano