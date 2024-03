Grottaglie | il Cristo in Croce “Il Calvario” del prof Vincenzo De Filippis torna al suo posto dopo i lavori di restauro

Cristo in Croce "Il Calvario", tutto pronto per l'inaugurazione - Tutto pronto per l'inaugurazione, dopo il restauro, del gruppo statuario del Cristo in Croce "Il Calvario" realizzato nel 1958 dell’allora docente Vincenzo De Filippis, (su ispirazione della crocifiss ...tarantobuonasera

Pasqua: da Nord a Sud fra antichi riti e Sacre Rappresentazioni - Dai Pasquali di Bormio alla Passione di Cristo di Ferla, alla scoperta di celebrazioni e riti antichi e ancora molto sentiti ...tgcom24.mediaset

Grottaglie, dove la Settimana Santa diventa un’esperienza indimenticabile - A Grottaglie, la Settimana Santa non è solo un periodo di riti religiosi, ma un’esperienza di fede profonda e coinvolgente, un viaggio emozionante che attraversa le tradizioni secolari e la spirituali ...agorablog