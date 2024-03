Grosseto | gestione illecita di rifiuti e falso | sequestri | multe e 40 indagati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 –dipericolosi e non pericolosi e, ipotesi di reato che hanno portato alla notifica di 40 avvisi di garanzia e al sequestro di un impianto di autodemolizioni in città e di 23 veicoli, oltre a 214 sanzioni amministrative per un totale di 700mila euro. Sono i numeri imponenti dell’operazione svolta dal personale del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (Nipaaf) diche ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale in seguito agli elementi raccolti dai militari nel corso di un’indagine che ha preso il via nel maggio dello scorso anno e che ha posto l’attenzione su 4mila tonnellate digestiti dal 2021 ad oggi dall’impianto al centro ...