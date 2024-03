Grimaldi Avs in Aula | “Meloni riferisca in Aula sul caso Santanché | la richiesta di un passo indietro è ancora opportuna”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “Chiediamo un’informativa urgente non al ministro Nordio ma alla presidente del Consiglio. La ministra Santanchè ha dichiarato che ha sentitoed è serenissima. Ladi un, la Procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini per la presunta truffa ai danni dell’Inps“. Sono le parole di Marcodi Avs, che alla Camera, dopo le ultime notizie sulSantanchè, ha chiesto che Giorgiain Parlamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Noi sosteniamo tutte le misure a fianco delle popolazioni colpite dalle guerre: siamo impegnati anche oggi per il cessate il fuoco in Medio Oriente, con una nostra ... (calcioweb.eu)

Roma, 20 mar. – (Adnkronos) – “Il ministro Giorgetti non sa come verrà sostenuto il taglio del cuneo fiscale, fino a oggi finanziato in disavanzo. Per essere messo a regime occorre individuare ... (calcioweb.eu)

Basilicata, Grimaldi (Avs): "Giorgia Meloni usa i soldi pubblici per spingere la destra alle elezioni regionali" - Grimaldi (Avs): «Giorgia Meloni corre in Molise e in Basilicata a stringere accordi per lo sviluppo e la coesione e sbloccare fondi per lo sviluppo e la coesione, a campagna elettorale incipiente o ad ...globalist

Cnpr forum: "Riforma fiscale al banco di prova su semplificazioni e lotta all'evasione" - Fenu (M5s): "Flop annunciato del Concordato biennale" De Palma (FI): "Serve fisco amico, equo e collaborativo". Grimaldi (AVS): "Riforma senza risorse" (Teleborsa) - "Alcuni punti della riforma ...teleborsa

Stellantis: Grimaldi (Avs), 'parole e azioni in contraddizione, pretendiamo risposte vere' - Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - "Mentre Tavares continua a parlare di rilancio e centralità di Mirafiori, partono i contratti di solidarietà per quasi mille lavoratori fino a fine 2024 e ora la società ...lanuovasardegna