Grave precedente | sono avvilito Juan Jesus si sfoga dopo l' assoluzione di Acerbi

(Di mercoledì 27 marzo 2024)non si tienel'di Francescoda parte del Giudice Sportivo. Il difensore del Napoli, all'indomani del comunicato che faceva sapere che il centrale dell'Inter non sarebbe stato squalificato per i presunti insulti razzisti pronunciati nell'ultimo turno del campionato di Serie A, è sbottato, pubblicando una lunga nota sul sito del club campano: “Ho letto più volte, con grande rammarico, la decisione con cui il Giudice Sportivo ha ritenuto che non ci sia la prova che io sia stato vittima di insulti razzisti durante la partita Inter-Napoli dello scorso 17 marzo, è una valutazione che, pur rispettandola, faccio fatica a capire e mi lascia una grande amarezza.sinceramentedall'esito di una vicendache ho ...

