Gratteri | test? Non solo ai magistrati

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 22.36 "Sono contrario se è limitato ai". Così il procuratore di Napoli Nicola,risponde al ministro della Giustizia Nordio in merito aipsicoattitudinali per i"Per una maggiore sicurezza ed efficienza allora facciamolo per tutti i vertici della P.A. anche per chi fa politica e facciamo anche i narcoperché una persona sotto l'effetto di stupefacenti può fare ragionamenti sbagliati o può essere ricattato se, ad esempio, viene o è stato fotografato vicino alla cocaina", aggiunge

