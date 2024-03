Gratteri | test? Anche per chi ha responsabilità di governo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Ipsicoattitudinali? Se li vogliamo fare, dovrebbero essere fatti per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione, per chi hadie per chi si occupa della gestione della cosa pubblica". Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola, a margine di una conferenza stampa.

