Gratteri | Prove psico-attitudinali? Dovrebbero essere fatti anche per chi ha responsabilità di governo Anche narco e alcol test

(Di mercoledì 27 marzo 2024) I? Se li vogliamo fare,per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione, per chi hadie per chi si occupa della gestione della cosa pubblica" , ha detto il procuratore di Napoli, Nicola, a margine di una conferenza stampa. Ai, che andrebbero praticati a coloro che occupano posizioni apicali...

Gratteri: "I test psicoattitudinali ai magistrati Anche a chi governa" - Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso di una conferenza stampa. "Dato che ci troviamo dovremmo fare anche narcotest e alcool test, poiché chi è sotto l'effetto di droghe e ...tg24.sky

Il procuratore di Napoli Gratteri: «Test psicoattitudinali per i magistrati Allora anche per chi governa» - Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri: «Test psicoattitudinali per i magistrati Allora anche per chi governa».lettera43

Gratteri: "I test psico-attitudinali Dovrebbero essere fatti anche per chi ha responsabilità di governo" - I test psicoattitudinali Se li vogliamo fare, dovrebbero essere fatti per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione, per chi ha responsabilità ...gazzettadelsud