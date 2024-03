Gratteri | Io invitato insieme a Geolier all' Università di Napoli? L' ho saputo dalla stampa

(Di mercoledì 27 marzo 2024) «Non si è fatto il nome di nessuno, non mi sono scontrato con nessuno» e riguardo all’invito a presenziare all’incontro degli studenti della Federico II con il rapper di Scampia, «l'ho appreso, ho 66 anni e non si invita una persona così, c'è modo e metodo». Il procuratore diNicolaha spiegato così ai giornalisti la polemica sulla presenza all’...

