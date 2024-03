Gratteri | “Geolier? Non sono contro nessuno | ma l’Università non deve invitare modelli negativi”

Il gran giorno, quello tanto atteso dal pubblico di giovanissimi e dall?ospite d?eccezione, è arrivato. Oggi alle 16 Emanuele Palumbo in arte Geolier varcherà la soglia... (ilmattino)

ll rapper invitato a parlare all'Università Federico II, il procuratore di Napoli che non è d'accordo con l'iniziativa. Ma chi dice che queste due storie debbano per forza incrociarsi?Continua a ... (fanpage)

Il rapper napoletano Geolier è stato invitato oggi all’Università Federico II di Napoli per un’in contro con gli studenti nell’aula magna della sede di Scampia. Un evento universitario importante ma ... (ildifforme)

Geolier alla Federico II di Napoli tra le polemiche: ma è davvero un modello per i giovani - Geolier ospite presso l'Università Federico II di Napoli: cosa ha rivelato e perché sono sorte polemiche La risposta di Gratteri e del rettore Lorito.ildigitale

Geolier all’Università di Napoli: «Avrei voluto studiare di più, è l'unico rimpianto che ho» - Il rapper 24enne ha incontrato gli studenti, e ha parlato del suo legame con Napoli e con la sua famiglia, dei suoi timori e delle sue insicurezze ...vanityfair

I p' me, tu p' Gratteri - Ai magistrati è chiesto di applicare le leggi, ma una deriva moralista li porta spesso a pontificare con disinvoltura non solo su cosa sia legale o no, ma anche su cosa sia edificante: tipo Geolier al ...ilfoglio