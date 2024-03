Gratteri | allora test anche ai politici

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 13.50 "attitudinali? Se la politica ritiene che siano indispensabili e utili iper i magistrati, io aggiungo facciamoli per tutte le strutture apicali della Pubblica Amministrazione di questa nazione e quindinei confronti dei, soprattutto quelli che hanno incarichi di responsabilità e di governo, regionali e comunali". Per il magistrato, andrebbe fattoil narco-e l'alcol-perché, spiega, "chi è sotto effetto di droga non solo può fare ragionamenti alterati ma èricattabile".

