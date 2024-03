Gratta e Vinci | il Buongiorno più bello | vincita massima

(Di mercoledì 27 marzo 2024), quello che trovato un giocatore del Lazio è ilpiù. Con un tagliando dal costo minimo ha portato a casa lataEccoci qui, a raccontare ancora una volta una di quellete che, ogni volta che le leggiamo, ci chiediamo cosa sia potuto succedere. E ci chiediamo, inoltre, che sensazione si possa provare nel momento in cui uno si rende conto di aver stravolto la propria vita con un biglietto del(AnsaFoto) – Ilveggente.itSì, signori, perché è successo di nuovo. A Terracina – così come raccontato da Agimeg.it – in proa di Latina. Un fortunato del Lazio ha deciso di comprare un tagliando dal costo minimo di ...

Gratta e vinci , lo shock è stato talmente forte che non riusciva a crederci: la giocata in piena notte gli ha cambiato la vita in un attimo. Era notte fonda. Al lavoro, era stata una giornata era ... (ilveggente)

Catania, ruba dei “Gratta e Vinci” da una stazione di servizio: rintracciato e arrestato - Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio è pervenuta, alla Sala Operativa della Questura di Catania, la segnalazione da parte del dipendente di un bar di un’area di servizio ...catanianews

Mega Millions, in New Jersey vinto jackpot da 1,13 miliardi di dollari - Sorride un fortunato giocatore nel New Jersey grazie all’ultima estrazione del Mega Millions, lotteria multi-giurisdizionale degli Stati Uniti. Il giocatore ha, infatti, indovinato tutti e sei i numer ...repubblica

Furto notturno in un bar di via Ammiraglio Vacca. Rubati Gratta e Vinci per circa due mila euro - All'alba di lunedì mattina, intorno alle 4, ignoti hanno divelto la saracinesca di un bar di via Ammiraglio Vacca. Una volta all'interno i banditi hanno portato via Gratta e Vinci per circa 2 mila eur ...dabitonto