Grassina | Paura in strada | albero crolla un' auto

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 27 marzo 2024 - Un grossoè caduto di schianto sopra un'parcheggiata a. Per fortuna dentro la macchina non c'era nessuno e non si segnalano feriti. Il mezzo era parcheggiato vicino a tanti altri nell'area retrostante la Casa del Popolo, nel cuore della frazione di Bagno a Ripoli. La caduta è stata causata dal cedimento delle radici che non hanno più retto il grande pino, alto vari metri e dal fusto molto grande, portandosi dietro un'ampia zona di terreno. La macchina è stata colpita centralmente e la carrozzeria e i vetri sono totalmente distrutti.