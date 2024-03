Grande Fratello | Perla Vatiero parla di Beatrice Luzzi | “Anche io pensavo avrebbe vinto lei” E a chi le chiede se siano amiche o nemiche…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilha chiuso i battenti, ma l’entusiasmo per i suoi protagonisti è ancora vivo. L’aeroporto di Linate diventa il palcoscenico per l’ intervista esclusiva di Tv Sorrisi e Canzoni a, la vincitrice a sorpresa del reality show di Canale 5, che ha conquistato il cuore del pubblico ed un premio di 100 mila euro, di cui metà destinati in beneficenza. Ex concorrente di Temptation Island,è rinata nella casa più osservata d’Italia, riaccendendoil suo amore per Mirko Brunetti, lasciato sull’isola delle tentazioni e ritrovato tra le mura del, condotto da Alfonso Signorini. Per quanto riguarda la sua condizione attuale,ha dichiarato di stare bene, aggiungendo che non ha ancora ...