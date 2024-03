Gramellini | «C’è una cosa poco credibile in Acerbi»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Massimoha commentato nel suo editoriale il casoe quanto successo con l’assoluzione del Giudice Sportivo Nel consueto editoriale in prima pagina del Corriere della Sera. Massimoha espresso i suoi dubbi sul caso-Juan Jesus, che ieri ha trovato il suo epilogo: «Per la giustizia sportiva Francescoè innocente perché non esistono

Roberto Vecchioni , noto cantante, è come di consueto ospite di In altre parole, il programma del weekend i la7 che vede Massimo Gramellini alla conduzione. Nella puntata del 16 marzo il giornalista ... (iltempo)

Amadeus, super offerta della Rai per evitare la fuga a Discovery: Via Gramellini, via Berlinguer, via Augias, Report malamente spostato di collocazione. Persino il Tg3 e la Tgr perdono, il primo intorno agli 84mila telespettatori e la seconda 68mila. Infatti l'...

Putin, il discorso "dopo 19 ore": Dario Fabbri svela il motivo del ritardo: Di questo si è parlato a In altre parole, il programma di informazione e di attualità condotto da Massimo Gramellini. Ospite in studio, Dario Fabbri ha dato inizio al suo intervento ricordando che il ...