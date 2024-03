GPS prima fascia | rischio “disparità di trattamento” tra chi si inserirà con corso 30 CFU per abilitati e chi non potrà perché il percorso non è iniziato?

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Graduatorie GPS biennio 2024/25 e 2025/26: i sindacati hanno già preso visione della piattaforma informatica che sarà utilizzata per la presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento/trasferimento provincia degli aspiranti supplenti, Si tratta di un appuntamento importate per i precari, che quest'anno il Ministero vorrebbe anticipare rispetto alle date del 2022 per avere più tempo nel controllo del titolo di accesso, operazione fondamentale per assicurare la correttezza degli elenchi. Non si hanno ancora le date di presentazione della domanda, quella più accreditata al momento sembra essere la settimana successiva al lunedì di Pasqua, con circa venti giorni per la compilazione. Ma si tratta di date non ancora confermate dal Ministero, potrebbe esserci un anticipo o un posticipo. L'articolo .