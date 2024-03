Gp Australia | doppietta Ferrari e ascolti-record | ecco tra chi spopola la Formula 1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (GP d') Dopo 2 anni torniamo a festeggiare unain1, l'86esima nella sua storia nonché la vittoria numero 244 per il Cavallino. Il trionfo di Sainz davanti a Leclerc, che rilancia le “rosse” nel Campionato Mondiale in corso pur se Verstappen e le Red Bull sembrano ancora troppo forti, ha sfondato a livello di: il GP di Melbourne è stato trasmesso in chiaro in differita nel pomeriggio su Tv8 e ha ottenuto 1.586.000 spettatori con il 12% di share. Un risultato notevole per una trasmissione con l'esito della gara già noto che ha avuto picchi del 15% già nel secondo giro, quando Sainz ha superato Verstappen, e nel quarto, con l'inatteso ritiro del campione olandese, ...