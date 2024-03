Gonna di jeans? Come scegliere il modello più adatto e trendy

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tra i capi che sembrano rientrare tra le tendenze della primavera 2024 anche ladi. Diverse le proposte di modelli e colori, per adeguarsi a tutte le silhouette ma soprattutto a tutti gusti. Il denim è, in qualsiasi sua declinazione (pantaloni, camice, giacche e gonne), un tessuto intramontabile e versatile. Tra le tendenze che sembrano accompagnare la primavera 2024, in particolare, ladi. Il panorama del fashion, per quanto riguarda le denim skirt, è pronto a proporre diverse varianti di modelli e questo consente a ciascuno diquello piùalle proprie esigenze. Da lunghissime a mini, le gonne disi presentano anche di diversi colori partendo dal classico blu fino ad arrivare al nero. Ecco allora...

