Godzilla e Kong – Il nuovo impero | recensione | lo scontro fra Titani continua

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La nostradi– Il, il quinto capitolo del MonsterVerse diretto da Adam Wingard e interpretato da Rebecca Hall e Dan Stevens: mantiene quello che promette, specialmente in termini di spettacolo, ma a questo giro non basta più Siete pronti per il secondo round?– Ilsegna la quinta incursione nel MonsterVerse a dieci anni dall’indimenticatodi Gareth Edwards, a oggi ancora il capitolo migliore, e a tre anni dal primo spettacolarefra i due. Torna dietro la macchina da presa Adam Wingard, già responsabile anche di un brutto requel di The Blair Witch Project, dell’ancora peggiore Death Note e di ...