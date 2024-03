Godzilla e Kong – Il nuovo impero | la recensione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La premessa narrativa di un monster movie è di facile interpretazione. Anzi, facilissima. Ci sono i mostri, ci sono gli umani che cercano di sopravvivere e c’è la distruzione. Nel caso divs.del 2021 c’erano anche, appunto, che se le davano. E funzionava egregiamente per quello che doveva fare. Nel caso di– Il, in uscita nelle sale il 27 marzo, la premessa è sempre la stessa. Botte, distruzione e mostri giganti. E, da questo punto di vista, il film funziona perfettamente. Ma è veramente l’unica discriminante che ci permette di giudicare una pellicola del genere? Decisamente no, dal momento in cui qualsiasi forma di messa in scena perde di forza rispetto ad altri capitoli e quella stessa ...