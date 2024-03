Gli ultras si schierano con Juan Jesus | striscione durissimo contro Acerbi e la Figc FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Glia sostegno di: per nulla condivisa la scelta del Giudice Sportivo di assolvere Francesco. I tifosi partenopei hanno seguito la scelta della società partenopea di dissociarsi completamente dalla decisione del Giudice Sportivo di assolvere Francesco, difensore dell’Inter, dall’accusa di razzismo, mossa nei suoi confronti da parte di. Nell’ultima sfida di campionato, infatti, al minuto 13 del secondo tempo il numero 15 nerazzurro si sarebbe rivolto al centrale brasiliano con parole discriminatorie. L’ex Roma ha immediatamente attirato l’attenzione del direttore di gara La Penna, mostratosi collaborativo nell’interruzione del gioco per chiarire la questione con i due protagonisti. Parsa come una semplice faccenda di campo, ...