Gli ultras del Napoli attaccano | Acerbi e FIGC nel mirino | duro striscione FOTO

Gli ultras a sostegno di Juan Jesus : per nulla condivisa la scelta del Giudice Sportivo di assolvere Francesco Acerbi . I tifosi partenopei hanno seguito la scelta della società partenopea di ... (spazionapoli)

ultras espongono striscioni in città, Napoli in fermento dopo l’assoluzione di Acerbi sul presunto caso di razzismo a Juan Jesus. NOTIZIE CALCIO Napoli. Napoli è in fermento dopo la decisione del ... (napolipiu)