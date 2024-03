Gli italiani e l’intelligenza artificiale | paure e opportunità I risultati del sondaggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bologna, 27 Marzo 2024 – Il cosiddetto AI Act è stato approvato di recente dall’Europarlamento ed è l'impianto di norme comunitarie sul. Un provvedimento auspicato, come emerge dalla nuova ricerca di Changes Unipol elaborata da Ipsos e mirata ad indagare il rapporto tra glie l’IA. robot android women in binary background Il 44% degli intervistati ritiene che l'implementazione di regolamenti e leggi severi sull’uso dell’IA sia la soluzione più efficace per prevenire effetti negativi della nuova tecnologia, in particolare per impedire l’eventuale disinformazione generata dal suo utilizzo improprio, un aspetto che preoccupa gliin maniera diffusa (65%). Gli ambiti che potrebbero risentire della disinformazione potenzialmente generata dall’IA sono la sicurezza, ad esempio ...