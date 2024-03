Gli imprenditori vanno a scuola di digitale e intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Adi. Quella rappresentata dall’(IA) è una straordinaria opportunità che deve essere colta anche dalle micro e piccole imprese. Per questo Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, grazie alla collaborazione con Live, laboratorio degli intangibles per il valore economico dell’Università Politecnica delle Marche, e alla Camera di Commercio regionale, dedica all’IA la XIXesima edizione dellaper, ‘L’a misura di Impresa’. "L’sta aprendo nuovi scenari economici, oltre che sociali, e conoscerla consentirà anche alle imprese artigiane di avere a disposizione uno strumento in più per essere pronte a ...