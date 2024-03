Gli avvocati di Puff Daddy accusano | ' raid in stile militare'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Glidi Sean Combs, in arte'', hanno accusato il blitz degli agenti federale nelle case del re del rap di essere stata un'imboscata insenza precedenti basata su accuse infondate". Lo riportano i media americani. Le perquisizioni sono state seguite nell'ambito di un'indagine in corso per possibile traffico sessuale da parte dell'impresario dell'hip hopo americano. "Questa imboscata senza precedenti non è altro che una caccia alle streghe", ha detto uno degliAaron Dyer. Combs è alle prese con almeno quattro cause legali da parte di persone che sostengono di essere state abusate sessualmente da lui e lodi essere un molestatore seriale. "Non è stata accertata alcuna responsabilità penale o civile per nessuna di queste ...