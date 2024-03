Gli avversari di lunedì | l’attaccante senegalese era finito fuori rosa Dia vede il Dall’Ara | l’ad Milan | | Potrebbe essere convocato»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La Salernitana arriverà a Bologna fresca del terzo cambio di panchina stagionale. Dopo Sousa, Inzaghi e Liverani, toccherà a Colantuono portare a termine una stagione complessa che pare segnata. In casa granata, non si parla neppure più di miracolo salvezza: "Vorremmo chiudere questo campionato in modo coerente e dignitoso, nel rispetto dei tifosi che ci seguono sempre", ha dichiarato l’amministratore delegato Maurizio. Ma ha aggiunto altro, il dirigente. A Bologna, la Salernitanapresentarsi con una novità: ovvero il reintegro di Boulaye Dia, attaccanterivelazione della scorsa stagione (16 reti e 6 assist), andato in rottura con l’ambiente edopo la mancata cessione nelle ultime due sessioni di mercato. "C’è un dialogo in corso, vedremo nei ...