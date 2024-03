Gli affabulatori ritratti di Cellini e Giotto tra quotidiano “scellerato” e animo d’artista

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Qualcuno ha affermato che se il cinema fosse nato a colori e in “scope”, il progresso sarebbe stato lo schermo quadrato e il bianco e nero, e il caso di La la land, addirittura muto, premiato con l’Oscar, conferma in pieno l’originale tesi. Si potrebbe dire la stessa cosa per l’editoria d’arte, iniziata con immagini riprodotte con tecniche incisorie (Le Vite degli uomini illustri del Vasari del 1550 e soprattutto la seconda edizione “illustrata” del 1568) e via via, man mano che i progressi tecnici lo consentivano, con le prime foto al nitrato d’argento, dei veri capolavori, o quelle in bianco e nero ritenute tuttora dai connoisseurs insostituibili strumenti di studio, soprattutto ai fini delle attribuzioni, basti ricordare gli splendidi nudi di Cranach che corredano la monografia di Zervos (il fondatore dei Cahiers d’art), e poi le fedelissime riproduzioni a colori, a volte più vere ...