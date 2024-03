Giusy Buscemi | Vanina e l' importanza di mettersi alla prova

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Una brava attrice? Come essere una brava detective: ci vogliono fiuto, empatia, tenacia, spirito di squadra". La nostra intervista a, protagonista della serie- Un vicequestore a Catania. In onda su Canale 5 dal 27 marzo e in streaming su Mediaset Infinity. C'è una nuova detective in tv. Brillante, spiritosa, perspicace. Un successo annunciato? Forse. E il merito è tanto di Cristina Cassar Scalia, che ha inventato il personaggio letterario (edito da Einaudi), ed è tanto dell'attrice che la interpreta. Un ruolo, potremmo dire, che sembra scritto apposta per lei. Un'attrice giovane, consapevole, preparata. Perché mai come oggi il nostro panorama cinematografico e seriale ha un futuro (e un presente) assicurato. Ecco,fa parte di questa meravigliosa new wave attoriale: ...