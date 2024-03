Giusy Buscemi su maternità e lavoro | «E se non dovessimo scegliere tra carriera e famiglia?»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L'attrice, dal 27 marzo in Tv con Vanina, un vicequestore a Catania, è stata protagonista di un sentito monologo alle Iene, in cui ha parlato delle difficoltà incontrate nel corso della sua. Tre figli, tre lavori persi proprio per via delle gravidanze