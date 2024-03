Giusy Buscemi è Vanina | un vicequestore a Catania | cast | trama e dove vedere la fiction

(Di mercoledì 27 marzo 2024)– Unè la nuovadi Canale5 cone Giorgio Marchesi. Un grande ritorno per l’ex Miss Italia e mamma di tre bambini, che torna a recitare dopo le ottime prove in Un passo dal cielo. La serie, che va in onda su Canale5 per 4 episodi da 100 minuti ciascuno dal 27 marzo, è una risposta a Il Commissario Montalbano ed è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, con protagonista una donna in cerca di giustizia. Ladi– UnLa vita della protagonista, Giovanna Guarrasi detta, è stata tutt’altro che semplice ed è stata segnata dalla tragica scomparsa del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando ...

