Giusy Buscemi è la protagonista di Vanina - Un vicequestore a Catania Ecco quello che c' è da sapere sulla serie tv e sull' ex Miss Italia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Che fosse un passaggio della sua carriera, lo aveva detto fin da subito. Perché quandoè stata elettanel 2012, sognava già di fare l’attrice. Dopo tanti film e tantetv è riuscita a ottenere ciò per cui ha studiato tanto: un ruolo dain unatutta sua. Stasera in tv su Canale 5 prende il via– Un. (Chissà perché un titolo declinato al maschile quando laè una donna). Fiction diretta da Davide Marengo, con Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio ...

Giusy Buscemi è Vanina - US Mediaset Giusy Buscemi arriva su Canale 5 e lo fa con Vanina – Un Vicequestore a Catania , nuova fiction , diretta da Davide Marengo, in onda da stasera, mercoledì 27 ... (davidemaggio)

Mercoledì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Vanina – Un vicequestore a Catania” , che vede protagonista Giusy Buscemi , con la partecipazione di Giorgio Marchesi . La ... (metropolitanmagazine)

Vanina – Un vicequestore a Catania, le anticipazioni della fiction con Giusy Buscemi - Questa sera mercoledì 27 marzo debutta Vanina - Un vicequestore a Catania. La serie vede protagonista Giusy Buscemi.tvdaily

Giusy Buscemi su maternità e lavoro: «E se non dovessimo scegliere tra carriera e famiglia» - L'attrice, dal 27 marzo in Tv con Vanina, un vicequestore a Catania, è stata protagonista di un sentito monologo alle Iene, in cui ha parlato delle difficoltà incontrate nel corso della sua carriera.vanityfair

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 27 marzo - Debutta la serie di Davide Marengo dai libri di Cristina Cassar Scalia. La vicequestore Vanina Guarrasi (Giusy Buscemi), dopo una carriera nell’antimafia, lascia Palermo per sfuggire al passato e al ...repubblica