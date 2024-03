Giunta Pirozzi | centrodestra | “Assessori in 14 mesi quasi 400mila euro per produrre poco e male”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ha fatto le pulci alladi Nicolailcittadino analizzando presenze e proposte di ognuno degli 8 rappresentanti dell’esecutivo. In una conferenza stampa tenutasi stamane allo Chalet i 4 partiti dihanno spiegato con numeri alla mano che gliproduconocontro laC’è chi L'articolo Teleclubitalia.

Désirée Merlini, una brianzola per ‘Libertà’ di Cateno De Luca: l’ex assessora si candida alle europee - Annunciata la candidatura ieri in conferenza stampa a Roma, l'ex assessora monzese della Giunta Allevi correrà alle elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno per la circoscrizione Nord-ovest. Domani ...mbnews

Europee, "Libertà anche al Nord": De Luca raggruppa le liste civiche a Milano - All'evento aranno presenti anche alcuni dei co-protagonisti del progetto tra cui Roberto Castelli, leader del Partito Popolare per il Nord, Vito Comencini del Popolo Veneto, Stefano Aggravi, ...affaritaliani

Cateno De Luca lancia il Fronte della Libertà con il Capitano Ultimo e Sergio Pirozzi - Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha annunciato la candidatura del Capitano Ultimo, noto per aver arrestato il superboss Totò Riina, alle prossime elezioni europee. Inoltre, ha espresso un in ...informazione