Giulio Giaccio sciolto nell' acido dalla camorra | scattano altri tre arresti

Gratteri: «Test psico-attitudinali ai magistrati Anche per chi ha responsabilità di governo» - «Facciamo i test psico-attitudinali anche ai politici, e facciamo anche il narcotest e l'alcoltest» ha concluso. Lo ha detto il procuratore di ...ilmattino

Camorra, ucciso e sciolto nell’acido per uno scambio di persona nel 2000: tre arresti. Risolto anche un omicidio dello scorso anno - Sei arresti per due omicidi di mafia nel Napoletano. I killer di Giulio Giaccio e Pasquale Manna, uccisi rispettivamente 24 e un anno fa, hanno finalmente un volto secondo la procura antimafia guidata ...ilfattoquotidiano