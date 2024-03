Giulia Amodio, dedica d’anniversario per il marito Sensi: “Ci scegliamo ogni giorno” - Giulia Amodio e Sensi si conoscono da otto anni ed è l'anniversario che lei ha celebrato sui social. Sono sposati dal 2021 ...golssip

Corsa dell’Acqua da 250. Krivosheev detta legge - Secondo posto per Scatizzi seguito da Tartaglini, in evidenza Sadocchi. Premio speciale a Milighetti e al presidente Polci nella categoria over 60.lanazione