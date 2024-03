Giro delle Fiandre | Ballan in esclusiva | “Sono tre i favoriti E sugli italiani…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Alessandroinai nostri microfoni sul prossimo(corsa che lui ha vinto nel 2007): “Mi aspetto attacchi da lontano”. La campagna del Nord per il ciclismo sta per iniziare. Il primo appuntamento è con il. Domenica 31 marzo (giorno di Pasqua ndr) i ciclisti saranno chiamati ad affrontare unaclassiche monumento più amate dagli appassionati di questo sport. La nostra redazione ha contattato inAlessandro, che l’ha vinta nel 2007, per fare il punto della situazione e capire chi può vincere questa corsa. Il pensiero indisul prossimo...