Giro Abruzzo 2024 | presentato il percorso | 4 tappe impegnative | c’è l’arrivo a Prati di Tivo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ild’andrà in scena dal 9 al 12 aprile. La corsa organizzata da RCS Sport ha preso il posto lasciato libero in calendario daldi Sicilia e prevede quattroparticolarmente interessanti, che toccheranno tutte le province della Regione: prima frazione dalla provincia di Chieti a quella di Pescara, seconda da Pescara a L’Aquila, terza da L’Aquila a Teramo, quarta da Teramo a L’Aquila. Prima giornata mossa con partenza da Vasto verso Pescara, ma con un annunciato arrivo in volata. La seconda proporrà, dopo la partenza da Alanno, inizialmente le salite di Monte Urano e Forca Caruso, per poi affrontare le difficoltà altimetriche di Celano, Santa Iona e Forme, a cui seguirà una veloce discesa verso il traguardo di Magliano de’ Marsi. La terza tappa sarà quella più impegnativa: ...