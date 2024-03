Giornata endometriosi | il chirurgo Ercoli | “Italia all’avanguardia | approccio olistico il migliore”

"Si stima che il 6-10% delle donne ne sia in qualche modo affetto. La diagnosi tempestiva può risultare difficile. Si può determinare un ritardo diagnostico, anche di anni, in cui la paziente vive ... (sbircialanotizia)

Arezzo , 26 marzo 2024 – Il Comune di Arezzo aderisce alla Giornata nazionale per la consapevolezza sull’endometriosi che ricorre giovedì 28 marzo, partecipando alla quinta edizione della call to ... (lanazione)

ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla “Giornata per la consapevolezza sull’endometriosi”, prevista per giovedì 28 marzo. E’ quanto si legge in una breve nota stampa. Pertanto, in quella data, ... (lopinionista)