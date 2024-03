Giorgetti | “Dalla cessione di Poste il Mef può incassare 4 | 4 miliardi”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo 2024 – Un guadagno per lo Stato che “non ne perderà il controllo” e permetterà alledi rafforzarsi, con l’attenzione del Governo su “garanzie per l’occupazione”. Così il ministro dell’Economia Giancarloha parlato delle operazioni didi quote di aziende partecipate dal Mef, fra cui appunto le. Il ministro dell'Economia e Finanze, Giancarlo, arriva alla Sala Mappamondo di Montecitorio per l'audizione davanti alle Commissioni Finanze e Lavori Pubblici a Roma, 27 marzo 2024. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI "Le risorse che potranno essere ottenuterealizzazione dell'operazione dipenderanno dall'ammontare della quota che sarà collocata sul mercato. Laddove si procedesse alladell'intera partecipazione (29%) ...

Giorgetti: se il Mef cede la sua quota di Poste Italiane introiti per circa 4,4 miliardi - Roma, 27 mar. (askanews) – Le operazioni di dismissione che il governo metterà in atto, per avere un introito di circa 20 miliardi in tre anni, come riporta la Nadef “non prevedono, in nessun caso, la ...askanews

Stop al Superbonus, Finocchiaro: "Una scelta folle, Giorgetti va mandato a casa" - 2' di lettura 27/03/2024 - “Con il decreto sul Superbonus di ieri sera il governo ha creato le condizioni per il fallimento di migliaia di imprese, il licenziamento di almeno 100 mila lavoratori del s ...viverecamerino

Federcontribuenti, dal Mef 'pulizia etnica' dei terremotati - "Di tutto c'era bisogno, fuorchè colpire le zone terremotate interessate Dalla ricostruzione. Quella del Mef è una preordinata azione di 'pulizia etnica' verso chi ha perso tutto con il terremoto.ansa