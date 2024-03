Gioca 17 ore ai videogiochi mente è in servizio | poliziotto nei guai 

In molti credevano e si aspettavano una sua vittoria, ma alla fine a trionfare al Grande Fratello è stata Perla Vatiero, che ha soffiato all’ultimo la vittoria a Beatrice Luzzi con il 55 % dei ... (isaechia)

Il vincitore del New Jersey può scegliere tra ricevere tutto il premio in pagamenti annuali o accettare un pagamento forfettario in contanti da 537,5 milioni di dollari.Continua a leggere (fanpage)