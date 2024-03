Gio Evan annuncia il Moksa Bar | il suo tour estivo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Gioè pronto a tornare sul palco conBar, un vero lido itinerante, il nuovo spettacolo che toccherà i festival estivi, le date e i biglietti Dopo un’eccezionale serie di 16 sold out su 16 date del suoteatrale Fragile/Inossidabile, Gioè pronto a tornare sul palco conBar, un vero lido itinerante, uno spettacolo che vive nelle ambientazioni estive, storie di bagnanti, di salvataggio, di sole da prendere e di sole da rendere, di mari così belli da rivedere e mari assolutamente da rivedere. Musica, Stand up comedy e Poesia ancora una volta in un unico formato conviviale per un’estate diversamente divertente e riflessiva. Ciò che rende davvero speciale lo spettacolo live di Gioè la sua capacità di giocare con le parole e i concetti visionari raggiungendo ...

Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich , detenuto in Russia dal 29 marzo 2023 con l’accusa di spionaggio, dovrà restare ancora in carcere fino al 30 giugno prossimo. Lo ha deciso ... (tpi)

Gio Evan sarà al Beat Festival 2024: ogni spettacolo un'esperienza emotiva unica - Continua a prende forma la line up di Beat Festival 2024. La manifestazione organizzata dall’Associazione Beat 15, con il patrocinio del Comune di Empoli, ...gonews

Animali da palcoscenico in scena all’Urban Club - Riverock winter edition a Perugia con una tappa del nuovo tour dei Nobraino NewTuscia – PERUGIA – Dopo Foligno con lo storytelling di Ghemon e Spoleto con le note di Gio Evan, il Riverock winter edit ...newtuscia

Gio Evan a One More Time: l'India, un sogno che diventa un viaggio - Sul sogno che lo porta in India Gio Evan racconta: «Succede che appena arrivo all'International Ashram University of Ayurveda di Corinaldo, nelle Marche, per 13 notti faccio lo ...ilmattino