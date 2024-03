Ginnastica ritmica | sorteggiate le Final Six di Serie A1 | Fabriano trova Armonia d’Abruzzo in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delleSix diA1 di, in vista del grande appuntamento che il 7 aprile a Torino assegnerà lo Scudetto 2024. Le prime della classe e campionesse in carica della(90 punti nella regular season) sono state estratte nel girone A contro l’, che dopo le tappe ha accumulato 57 punti speciali utili per il quinto posto. Nel girone B la testa diestratta è l’Udinese, seconda classificata, chiamata a vedersela negli scontri diretti sui quattro attrezzi contro la Forza e Coraggio Milano, capace di qualificarsi da sesta della classe con 49 punti. Infine, nel girone C il confronto vedrà la terza e la quarta forza della regular season: la ...