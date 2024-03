Gianni | aiutami tu | David Parenzo sconvolto chiede aiuto a Riotta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il mondo brucia, l'Europa è ufficialmente diventata il playground bellico di un confronto potenzialmente letale tra Nato e Russia ma per qualcuno la colpa è solo degli Stati Uniti, modello Grande Satana. Prendete Ugo Mattei: professore e giurista, portavoce e volto tv dei No Green pass ieri e anti-americano oggi, sempre, comunque.lo invita a L'Aria che tira su LA7, sfidando il buon senso. «Che idea si è fatto di questo attentato a Mosca e di questa idea ossessiva di Putin che continua a parlare di Ucraina?». Si scatena l'inferno. «Non c'è una reale contraddizione nell'immaginare che siano coinvolti l'Isis e gli interessi che da mesi sostengono la causa ucraina attraverso operazioni di formazione delle milizie che vengono utilizzate in questa guerra». Doveva a parare Mattei? Sta davvero, sotto sotto, dando ragione allo Zar? «Io credo ...