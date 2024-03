Gianluca Gazzoli | nel podcast live Bmst anche Belinelli | come è andata

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bologna, 27 marzo 2024 - Una serata ricca di storie, aneddoti e testimonianze (video). L’incontro di mondi diversi: sport, cinema, musica, giornalismo. Al The Space Cinema, la prima assolutadi “Passa dal”,condotto da. In una chiacchierata informale con il padrone di casa, si sono raccontati Marco, Marco Bocci, Ghemon e Pablo Trincia. Apertura comica affidata al creator digitale novarese Turbopaolo, che ha scaldato il pubblico. Poi via allo show, che è durato due ore circa. L’evento è stato ripreso e sarà possibile rivederlo sul canale YouTube e sui social del BSMT.

