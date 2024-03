Gessi rossi e Venator Sì allo stoccaggio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il Consiglio comunale di Scarlino ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo per la modifica della concessione del 2023 con la quale autorizzava lotemporaneo dei. Con questo atto, il Consiglio comunale ha stabilito che i 10 ettari residuali dei 20 dati in concessione possano essere destinati a discarica permanente, in attesa dell’avvio del progetto della Vallina a Gavorrano. Si apre quindi uno spiraglio nella vicenda dellache tiene ancora in ansia i lavoratori dell’azienda. "Questo atto – dice la sindaca Francesca Travison (nella foto) – è un atto di responsabilità che ha l’unico obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro non solo dima di tutte le imprese del settore chimico. L’atto è stato richiesto dallaad inizio gennaio: ...

