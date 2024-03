Germania | si ribalta bus Almeno 5 morti

(Di mercoledì 27 marzo 2024)cinque persone sono morte nell' incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus sull'autostrada tedesca A9, vicino a Lipsia. Nel bilancio della polizia tedesca si contano anche "numerosi feriti, più di 20", si ignora quanti in modo grave. Il pullman, diretto a Monaco, era atteso a Lipsia per uno scalo, ma è uscito di strada e si è schiantato, per ragioni ancora sconosciute. Chiusa la A9, in entrambe le due direzioni.

Grave Incidente sull’ autostrada A9 nei pressi di Lipsia , in Germania . Un pullman Flixbus diretto a Zurigo si è ribalta to: ci sono diverse vittime e numerosi feriti. Sopravvissuti i due autisti (corriere)

Torna Toni Kroos in Nazionale e la Germania va: due vittorie su due per la Mannschaft in questa sosta, che ha visto il centrocampista del Real ... (calciomercato)

Pubblicato il 27 Marzo, 2024 Drammatico incidente in Germania , che per certi versi ricorda quello altrettanto tragico di Mestre risalente allo scorso 3 ottobre, quando un autobus precipitò da un ... (dayitalianews)

FlixBus, nuovo grave incidente a Lipsia: 5 morti. Quanto è sicuro Le accuse dei viaggiatori e le risposte dell’azienda - Dopo l’incidente sull’A1 vicino a Modena, un altro grave scontro è avvenuto questa mattina in Germania, sull’autostrada A9 vicino a Lipsia. Sono cinque le vittime e venti i feriti secondo l'agenzia Dp ...ilsecoloxix

Calciomercato Juventus, un giocatore del Bayern è un’occasione per l’estate - Goretzka potrebbe lasciare il Bayern Monaco dopo l’Europeo in Germania. Lo stesso giocatore, in un’intervista ad Abendzeitung, non ha escluso la possibilità di andare a giocare all’estero e la Juventu ...momentidicalcio

Pullman Flixbus si ribalta in autostrada: almeno 5 morti e 12 feriti gravi. «A9 chiusa tutto il giorno per i soccorsi» - Ancora un incidente per un pullman Flixbus. In Germania, sull'autostrada A9 vicino Lipsia, un mezzo della compagnia low cost Flixbus si è ribaltato. Drammatico il primo bilancio: almeno ...corriereadriatico