Germania | grave incidente | bus si ribalta | 5 morti e 20 feriti

(Di mercoledì 27 marzo 2024) . Flixbus: “la sicurezza dei passeggeri e dei conducenti è sempre la massima priorità” Unstradale è avvenuto mercoledì 27 marzo 2024 sull’autostrada A9 vicino a Lipsia, in. Un pullman Flixbus, che viaggiava da Berlino a Zurigo con a bordo 53 passeggeri e 2 autisti, uscito di strada per cause ancora da accertare e si èto contro un gruppo di alberi. Il bilancio è di 5 vittime, tutti passeggeri del pullman, e di 20, alcuni dei quali in gravi condizioni. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti diverse ambulanze, elicotteri e vigili del fuoco. Isono stati trasportati negli ospedali della zona. “Non si conoscono ancora le circostanze esatte dell’. Al momento non siamo nemmeno in grado di fornire ...