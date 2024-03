Germania | giovane sardo stermina la famiglia | morti i genitori e il fratello 34enne

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La tragedia si mischia all’orrore in, dove Erminio Congiu, sua moglie Annalisa Prasciolu e un loro figlio di 34 anni sono stati uccisi a coltellate da un altro figlio di 19 anni nella loro abitazione. Una terza figlia sarebbe rimasta ferita ma non gravemente: ora si trova in ospedale. LaCongiu era originaria del Sud della Sardegna, e lì tornavano spesso, coltivando il sogno di poter trasferirsi stabilmente, in futuro, nelle terre che li avevano cresciuti. Ovvero Ballao, Sillius e Gerrei: piccoli comuni che oggi sono sotto shock. «La realtà è questa – ha dichiarato all’Unione Sarda Chicco Frongia, ex farmacista del paese, ora sindaco di Ballao – Questa tragedia ci ha messo in ginocchio». Antonio Forci, il sindaco di Sillius, dove risiede la maggior parte dei familiari dei coniugi uccisi, si è detto «colpito da una vicenda tanto ...