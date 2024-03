Germania | autobus FlixBus si schianta in autostrada Media | “Almeno 5 morti”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo 2024 - Tragico incidente indove è rimasto coinvolto un, secondo The Telegraaf un mezzo. Secondo le prime informazioni isarebbero5, l'incidente è avvenuto sulla9 a Lipsia. Notizia in aggiornamento

