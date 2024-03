Germania | autobus Flixbus si ribalta vicino Lipsia | almeno cinque morti e diversi feriti È il secondo incidente in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 27 marzo 2024)siNuovoper un: nei pressi di, in, un pullman della nota società di trasporti low cost si èto provocando la morte dipersone e numerosi. L’è avvenuto sull’autostrada A9. L’era in viaggio per Monaco, tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, quando, per motivi ancora da chiarire, è uscito di stradandosi. La A9 è stata completamente chiusa in entrambe le direzioni mentre, ...