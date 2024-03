Geolier | “La maglia del Napoli è una bandiera | rappresenta popolo”

Il Napoli è reduce dalla vittoria in rimonta contro l’Hellas Verona nel match della 23ª giornata del campionato di Serie A ed è rientrato pienamente in corsa per la qualificazione in Champions ... (calcioweb.eu)

Il Napoli, si sa, è un grande appassionato di maglie special edition. Ne hanno fatte per lo scudetto, per Halloween, per Natale, per San Valentino. Poteva mancare per Sanremo ora che uno dei più ... (gqitalia)